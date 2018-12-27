Владислав Пантелеев: Для себя в «Рубине» ставлю самые высокие цели - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 14:24Источник: ФК «Рубин»Автор: Ващенко Сергей

Владислав Пантелеев: Для себя в «Рубине» ставлю самые высокие цели

Новичок «Рубина» Владислав Пантелеев заявил, что в казанской команде ставит перед собой высокие цели.

"Конечно, этот переход – новый вызов. Тем более премьер-лига. Чувство очень хорошее. Нужно будет доказывать, работать и расти дальше. Сейчас нужно провести сборы, чтобы команда хорошо подготовилась. Впереди 13 игр в чемпионате плюс Кубок. Нужно их провести на максимуме, как можно больше выиграть. Для себя ставлю самые высокие цели - играть, помогать команде", - сказал Пантелеев.

Напомним, что Пантелеев является воспитанником московского «Спартака». Однако, за главную команду он провел всего два матча: в чемпионате России и Кубке страны. На счету полузащитника 106 матчей за «Спартак-2» и 26 забитых голов. В нынешнем сезоне на счету Пантелеева 10 мячей в 20 матчах первенства ФНЛ, из которых три он забил с пенальти.

«Рубин» подписал контракт с Пантелеевым сроком на 3,5 года.

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