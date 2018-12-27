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Футбол27 декабря 2018 16:39Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Спирин Дмитрий

"Рубин" надеется снова арендовать Попова

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов вновь попал в сферу интересов «Рубина».

По информации "БИЗНЕС Olnine" казанцы хотят арендовать болгарина. В прошлом сезоне 31-летний футболист в аналогичном статусе уже выступал за «Рубин».

Руководство казанцев рассчитывает арендовать хавбека до конца сезона-2018/19. Отмечается, что «Рубин» не может выкупить права на Попова из-за запросов по зарплате, но в случае аренды готов выплачивать часть оклада игрока.

Ранее появилась информация, что Попов не отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор.

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