Газзаев может выдвинуть кандидатуру на пост президента РФС

Футбол 27 декабря 2018 17:03 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Федерация футбола Республики Северная Осетия-Алания имеет информацию о том, что Валерий Газзаев намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российского футбольного союза.

Об этом агентству ТАСС сообщил президент федерации Игорь Зазроев.

Пост президента РФС остался вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко, о чем было объявлено на исполкоме организации.

"Я слышал, что Газзаев выдвигает свою кандидатуру, но ко мне еще никто официально не обращался", - рассказал Зазроев.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Для выдвижения кандидатуры на пост главы РФС нужно заручиться поддержкой не менее пяти членов организации.