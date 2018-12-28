Дубль Андерсона принес «Вест Хэму» волевую победу над «Саутгемптоном»

Футбол 28 декабря 2018 00:39 Источник: «Советский спорт»

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Фелипе Андерсон, забивший на 53-й и 59-й минутах, а у хозяев поля отличился Нейтан Редмонд, открывший счет в игре на 50-й минуте.

«Вест Хэм» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Саутгемптон» расположился на 16-й строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем туре «молотобойцы» 30 декабря на выезде сыграют с «Бернли», а «святые» в тот же день примут «Манчестер Сити».