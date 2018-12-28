Альберто Морено: Возвращение в Испанию до сих пор в моей голове - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 09:07Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Альберто Морено: Возвращение в Испанию до сих пор в моей голове

Игрок поплнил ряды английского клуба, перейдя в 2014 году из "Севильи".

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено сообщил о желании покинуть "красных" в зимнее трансферное окно.

«Ливерпуль» предложил продлить контракт, но соглашение не было достигнуто.

В январе откроется трансферное окно, и посмотрим, что будет. Возвращение в Испанию до сих пор в моей голове», – приводил слова Морено "Газета.Ru" со ссылкой на Onda Cero.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 4 матча. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2019 года.

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