Олег Флегонтов: Ухожу из «Анжи», потому что устал. В первую очередь, морально

Футбол 28 декабря 2018 11:37 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

По итогам первой половины сезона подопечные Магомеда Адиева занимают 15-е место в таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Бывший генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов дал комментарий после ухода из махачкалинского клуба.

"Ухожу, потому что устал. В первую очередь, морально. Очень тяжело нести на себе груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной. Просто ситуация не изменилась с момента моего прихода в клуб. Он по-прежнему нужен только его президенту Осману Гаирбековичу Кадиеву", – сказал Флегонтов агентству "РИА Новости".

Напомним, Флегонтов занимал должность гендиректора с июня 2018 года. Ранее он сообщил, что клуб смог уменьшить долг с 300 млн рублей до 220 млн, однако финансовая ситуация по-прежнему остается стабильно тяжелой.