Федерация футбола Иркутской области поддержала кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

Футбол 28 декабря 2018 13:21 Источник: «Советский спорт»

Выборы нового президента РФС пройдут 22 февраля.

Как стало известно, еще одной спортивной организацией, которая присоединилась к выдвижению Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза стала Федерация футбола Иркутской области. Эту информацию корреспонденту «Советского спорта » подтвердил генеральный директор иркутской областной Федерации Вадим Вдовиченко.

– Вчера состоялось заседание исполкома Федерации футбола Иркутской области, на котором присутствовал и министр спорта Илья Резник. Единогласно было принято решение выдвинуть кандидатом на пост президента РФС Дюкова Александра Валерьевича. Этот человек уже много лет работает в исполкоме Российского футбольного союза. Он в курсе всех проектов и программ. Участвовал в разработке стратегической концепции развития футбола. Александр Дюков целиком и полностью держит руку на пульсе развития российского футбола и сам активно участвует в этом процессе. Качественно владеет информацией по всем важным вопросам. И самое главное это менеджер, который доказал своими деловыми качествами, что может эффективно решать сложнейшие задачи. Поэтому на сегодняшний момент это самый оптимальный кандидат по мнению представителей нашей Федерации, – отметил Вадим Вдовиченко.

Напомним, вчера, 27 декабря, кандидатуру Дюкова выдвинули более 20 футбольных организаций, среди которых региональные федерации и несколько клубов.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. Исполняющим обязанности главы организации сейчас назначен Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля следующего года. Кандидаты могут быть выдвинуты до 13 января.

В настоящее время Александр Дюков возглавляет в РФС комитет программ развития футбола. Также он занимает должности председателя правления и генерального директора ПАО «Газпром нефть».