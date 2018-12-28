Федерация футбола Иркутской области поддержала кандидатуру Дюкова на пост главы РФС - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 13:21Источник: «Советский спорт»

Федерация футбола Иркутской области поддержала кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

Выборы нового президента РФС пройдут 22 февраля.

Как стало известно, еще одной спортивной организацией, которая присоединилась к выдвижению Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза стала Федерация футбола Иркутской области. Эту информацию корреспонденту «Советского спорта » подтвердил генеральный директор иркутской областной Федерации Вадим Вдовиченко.

– Вчера состоялось заседание исполкома Федерации футбола Иркутской области, на котором присутствовал и министр спорта Илья Резник. Единогласно было принято решение выдвинуть кандидатом на пост президента РФС Дюкова Александра Валерьевича. Этот человек уже много лет работает в исполкоме Российского футбольного союза. Он в курсе всех проектов и программ. Участвовал в разработке стратегической концепции развития футбола. Александр Дюков целиком и полностью держит руку на пульсе развития российского футбола и сам активно участвует в этом процессе. Качественно владеет информацией по всем важным вопросам. И самое главное это менеджер, который доказал своими деловыми качествами, что может эффективно решать сложнейшие задачи. Поэтому на сегодняшний момент это самый оптимальный кандидат по мнению представителей нашей Федерации, отметил Вадим Вдовиченко.

Напомним, вчера, 27 декабря, кандидатуру Дюкова выдвинули более 20 футбольных организаций, среди которых региональные федерации и несколько клубов.

В декабре пост президента РФС оставил Виталий Мутко. Исполняющим обязанности главы организации сейчас назначен Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля следующего года. Кандидаты могут быть выдвинуты до 13 января.

В настоящее время Александр Дюков возглавляет в РФС комитет программ развития футбола. Также он занимает должности председателя правления и генерального директора ПАО «Газпром нефть».

#рфс#дюков александр#Футбол-Россия
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