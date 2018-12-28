Гришин стал тренером команды «Локомотива» 2003 года рождения

Футбол 28 декабря 2018 14:03 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

В 2018 году он работал в «Спартаке» из Юрмалы и «СКА-Хабаровске».

Бывший тренер ЦСКА и «СКА-Хабаровска» Александр Гришин возглавил команду «Локомотива» 2003 года рождения.

«Я перешел в «Локомотив», – приводит Sport24.ru слова 47-летнего специалиста. – Подписал контракт на один год. Мне дали юношескую команду 2003 года рождения. Я возглавлю всю академию? Мне об этом пока не говорили. Но вы знаете, как быстро все меняется.

Почему ушел из «СКА-Хабаровск»? Хотелось быть ближе к семье. Плюс очень много перелетов, причем дальних».

Напомним, в 2018 году Гришин работал со «Спартаком» из Юрмалы, после чего вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровска». Ранее он тренировал молодежный состав ЦСКА и юношескую сборную России (U17).