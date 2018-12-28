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Футбол28 декабря 2018 14:35Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Актер Баринов назвал Кокорина и Мамаева идиотами

Оба игрока арестованы до 8 февраля.

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает главным скандалом года ситуацию, в которой оказались форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Отвечая на вопросы анкеты Sport24.ru, Баринов в рубрике скандал года сказал: «Конечно, с двумя этими идиотами».

Напомним, Кокорин и Мамаев арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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