Гогниев возглавил «Спартак-Владикавказ»

Футбол 28 декабря 2018 15:38 Источник: Ossetia News Автор: Липкин Антон

Команда занимает 12-е место в зоне «Юг» ПФЛ.

Новым главным тренером «Спартака-Владикавказа» назначен Спартак Гогниев, сообщает Ossetia News. 37-летнего тренера команде представил министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов.

Гогниев завершил игровую карьеру осенью 2018 года, после чего начал обучение на тренерскую лицензию категории A.

Уроженец Владикавказа выступал за две команды из родного города – «Иристон» и «Автодор». Последние два сезона он провел в «Кубани».

За свою карьеру Гогниев провел 218 матчей в премьер-лиге и забил 50 голов. Также на его счету 87 голов в 199 матчах ФНЛ.

«Спартак-Владикавказ» выступает в зоне «Юг» ПФЛ. В 15 матчах команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.