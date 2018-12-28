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Футбол28 декабря 2018 16:39Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

СМИ: Алаев фактически является главой избирательного штаба Дюкова

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля.

Генеральный директор РФС Александр Алаев останется на своем посту после выборов президента организации в случае победы в них Александра Дюкова, сообщает официальный сайт телеканала «360°».

«Сам Алаев выступает за то, чтобы регионы сейчас активно оказывали поддержку Дюкову, – сообщает источник. – Фактически он является главой избирательного штаба Дюкова. Он будет в его команде и должен остаться на посту генерального секретаря организации. Он выступает как гарант того, что регионы не будут обижены кандидатом от клубов».

Отметим, что региональные футбольные федерации сейчас активно выдвигают кандидатуру Дюкова на выборы президента РФС, которые состоятся 22 февраля.

Крайний срок подачи заявок на участие в них истекает 13 января.

#рфс#алаев александр#дюков александр#Футбол-Россия
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