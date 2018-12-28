Дмитрий Пятибратов: В России снова случился футбольный бум - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 17:08Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Липкин Антон

Дмитрий Пятибратов: В России снова случился футбольный бум

Бывший игрок «Амкара» – об итогах 2018 года.

Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Пятибратов рассказал о том, чем ему запомнился 2018 год.

– На мой взгляд, в России всегда любили футбол, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Пятибратова. – После не столь удачных предыдущих выступлений на Евро и на чемпионате мира немного упал интерес к футболу – это естественный процесс. Но благодаря подготовке к турниру, в частности благодаря новой инфраструктуре, результатам команды, в стране снова случился футбольный бум.

– Помимо чемпионата мира какими еще событиями запомнится вам уходящий год?
– Мне очень нравится в последнее время наш российский чемпионат: он стал более непредсказуемым. Вот «Краснодар» уже борется за медали. Когда такое было возможно? Стало приятно смотреть по телевизионный картинке футбол в том смысле, что улучшился формат освещения мероприятия и с технической точки зрения, и с информационной. Под информационной подразумеваю то, что освещение событий стало объемным. Каждый тур чемпионата Россия приносил что-то новое.

Напомним, перед зимним перерывом «Зенит» лидирует в премьер-лиге, опережая на одно очко «Краснодар».

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