Виктор Гончаренко: В ЦСКА мы умеем гасить конфликты внутри коллектива - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 17:29Источник: «Прессбол»Автор: Липкин Антон

Виктор Гончаренко: В ЦСКА мы умеем гасить конфликты внутри коллектива

Тренер армейцев может исключить из состава за включенный телефон в раздевалке.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как решает конфликты внутри команды.

«В ЦСКА мы умеем гасить конфликты внутри коллектива, – сказал Гончаренко в интервью «Прессболу». – Каждый игрок знает, что, если он заблуждается, руководитель станет на сторону тренера. Но при этом и самодуром я быть не должен. Вот случился конфликт с Мусой. Но он ведь не развился в уход из клуба или в какие-то мои заявления.

Считаю, у меня прямые отношения с командой. Могу даже такой пример привести. Однажды прилетели с «Уфой» на кубковый матч в Грозный. И на установке у Безденежных зазвонил телефон. У меня моментально планка упала. Безденежных в составе. Я ему: «Вон отсюда!» Зачеркиваю на флипчарте Безденежных. Ванек, играешь ты! Уже в ЦСКА однажды так же выгнал Кучаева».

Напомним, под руководством Гончаренко ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 30 очков в 17 матчах.

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