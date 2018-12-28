Астраханская федерация футбола поддержала выдвижение Дюкова на пост главы РФС

Футбол 28 декабря 2018 18:27 Источник: «Советский спорт»

Сейчас генеральный директор «Газпром нефти» возглавляет в РФС комитет программ развития футбола

Федерация футбола Астраханской области присоединилась к более чем 20 организациям и клубам, выдвинувшим Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза. Эту информацию «Советскому спорту» сегодня подтвердил руководитель региональной федерации Аскар Кабикеев.

– На заседании исполкома федерации футбола Астраханской области единогласно поддержали выдвижение Александра Дюкова. Для меня лично и моих коллег Александр Валерьевич – человек в футболе не чужой, он знает все тонкости нашего футбольного хозяйства. У него есть хороший бэкграунд – история успеха в роли эффективного менеджера, который обладает высокими знаниями и пользуется большим уважением.

Я думаю, сейчас в нашем футболе нужны новые идеи, и Александр Дюков – тот человек, который может составить очень эффективную программу развития футбола. У нас есть фундамент, и на волне успеха, которую мы получили после чемпионата мира, нужно двигаться вперед.

Надеюсь, что новый президент РФС будет встречаться с представителями федерации: мы готовы внести свои предложения в программу и обратить внимание на региональный аспект, потому что без поддержки детско-юношеского футбола в регионах, в долгосрочной перспективе успешная работа невозможна. Думаю, Александр Валерьевич будет уделять этому внимание, – отметил Аскар Кабикеев.

Напомним, Виталий Мутко покинул пост президента РФС в декабре. На время выборов нового руководителя исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Имя президента Российского футбольного союза назовут в феврале 2019 года на отчетно-выборной конференции организации.