Юрген Клопп – о критике Морено: Моя дверь всегда открыта для людей, которые хотят со мной поговорить

Футбол 28 декабря 2018 20:38 Источник: The Liverpool Echo

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о словах защитника Альберто Морено, который остался недоволен решением заменить его в стартовом составе Эндрю Робертсоном.

Я, честно, не готов что-то комментировать. Я часто сталкиваюсь с подобными моментами, но моя дверь всегда открыта для людей, которые хотят со мной поговорить. Альберто недоволен тем, что он проводит мало времени на поле? Это очевидно. Но он никогда не показывал этого на тренировках. Он фантастический профессионал. В последние пару недель у него были проблемы со спиной. Вот и все, - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Добавим, что после 19 туров чемпионата Англии «Ливерпуль», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

В следующем матче команда Клоппа сыграет с «Арсеналом». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 29 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.