«Спартак» в прошлом сезоне заработал около 1,5 млрд рублей на продаже билетов

Футбол 28 декабря 2018 20:53 Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» в сезоне-2017/18 заработал почти 1,5 млрд рублей на продаже билетов, абонементов и VIP-лож.

Как сообщает пресс-служба команды, в прошлом сезоне клуб продал 340 583 билета и 23 617 абонементов, что принесло доход в 994,6 миллионов рублей. С 48 проданных на сезон VIP-лож клуб заработал 487,8 миллионов рублей.

Отмечается, что «Спартак» также заработал 1,826 миллиарда рублей на телевизионных правах, а доход от торговых операций составил 222,7 млн рублей.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Спартак» занял третье место в розыгрыше чемпионата России.