Валерий Петраков: Новость о увольнении Кудряшова – шок - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 23:50Источник: «РИА Новости»

Валерий Петраков: Новость о увольнении Кудряшова – шок

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что находится в шоке от решения руководства команды уволить спортивного директора Игоря Кудряшова.

- Печальное событие, что в «Томи» решили уволить спортивного директора. Я работал в этой команде три раза, Игорь Кудряшов всегда был моим помощником, более порядочного и профессионального человека за более чем 20 лет тренерской карьеры я не встречал. Для меня новость о его увольнении – шок. Слышал, что кто-то недоволен его работой, но, как мне кажется, это все происки тех людей, которые раньше работали в клубе и хотят попасть сюда заново, - передает слова Петракова РИА «Новости».

Добавим, что после 24 туров первенства ФНЛ «Томь», набрав 46 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на один балл от «Тамбова».

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