Алана Мамаева: Дед Мороз принесет детям письма от папы

Футбол 29 декабря 2018 13:42 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Полузащитник «Краснодара» арестован до 8 февраля.

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о том, как ее супруг передал поздравления детям с Новым годом.

«Я хочу пригласить Деда Мороза, который принесет письма от папы, – приводит слова Мамаевой официальный сайт телеканала «360°». – Папа написал письмо, адресованное Алиске и Алексу, у каждого есть по своему письму, и Дед Мороз должен эти письма еще принести, поэтому Новый год все равно у нас есть».

Напомним, Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.