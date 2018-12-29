Алана Мамаева: Дед Мороз принесет детям письма от папы - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 13:42Источник: Телеканал «360°»Автор: Липкин Антон

Алана Мамаева: Дед Мороз принесет детям письма от папы

Полузащитник «Краснодара» арестован до 8 февраля.

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о том, как ее супруг передал поздравления детям с Новым годом.

«Я хочу пригласить Деда Мороза, который принесет письма от папы, – приводит слова Мамаевой официальный сайт телеканала «360°». – Папа написал письмо, адресованное Алиске и Алексу, у каждого есть по своему письму, и Дед Мороз должен эти письма еще принести, поэтому Новый год все равно у нас есть».

Напомним, Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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