Футбольные федерации Марий Эл и Якутии выдвинули на пост главы РФС Александра Дюкова

Футбол 29 декабря 2018 14:04 Источник: «Советский спорт»

Кандидатуру Дюкова поддержали более 30 футбольных организаций и клубов.

Сегодня к выдвижению генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова на должность президента Российского футбольного союза присоединились федерации футбола республик Марий Эл и Якутии, а также клубы «Машук-КМВ», «Саранск-2003», «Псков-747» и «Мордовия».

Президент Футбольного союза Республики Саха (Якутия) Владимир Кожевников сообщил «Советскому спорту», что кандидатура Дюкова на собрании исполкома была поддержана единогласно.

– Важно, чтобы пост президента занял не посторонний человек, а управленец с опытом в этой сфере. Александр Дюков – профессионал и большой хозяйственник, разбирается в футболе, много лет работает в Зените и уже пять лет является членом РФС. В силу своей основной деятельности он знает, как добывать деньги, как эффективно их тратить и самое главное, каким трудом они достаются.

Сейчас необходимо уделять внимание футболу всех уровней: детскому, второй лиге, высшей лиге и сборной. Эту громадную цепочку, выстроенную за последние годы Футбольным союзом России, предстоит поддерживать и развивать. Речь не только о создании инфраструктуры – строительстве стадионов, площадок, футбольных школ, но и об организационной работе. Александр Валерьевич уже вовлечен в этот процесс, мы не раз обсуждали с ним перспективные проекты и программы на заседаниях РФС, – отметил Владимир Кожевников.

Напомним, претенденты на пост президента РФС могут быть выдвинуты до 13 января 2019 года. Выборы нового главы организации состоятся 22 февраля.