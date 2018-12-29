Софьян Ханни: Хотел бы вернуть «Спартак» на те позиции, которые он заслуживает

Футбол 29 декабря 2018 17:36 Источник: Goal.com Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Спартака» Софиан Ханни рассказал о своих планах на 2019 год.

- Это был хороший год. Начал новый сезон со «Спартаком», забил несколько голов. Но хотел бы чаще играть и больше забивать.

В новом году рассчитываю принять участие в большем количестве матчей, хочу стать важным игроком «Спартака» и премьер-лиги в целом. Хочу забить много голов и делать то, что я всегда делаю на поле. Надеюсь завоевать несколько трофеев и также помочь сборной Алжира на Кубке Африки.

Хотел бы вернуть «Спартак» на те позиции, которые он заслуживает. Мы каждый год будем бороться за чемпионство. Выиграть чемпионат России непросто, но мы не должны отчаиваться. Мы прошли через непростой период, но сейчас у нас начинается новый этап с новым тренером, - цитирует Ханни Goal.com.

Столичный клуб занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на 6 очков.