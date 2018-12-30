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Футбол30 декабря 2018 01:03Источник: Football Italia

Карло Анчелотти: Нам пришлось проявить характер, чтобы выиграть у «Болоньи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итоги домашнего матча 19-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (3:2).

- Это довольно необычное время для проведения игр, и мы не видели в эти дни каких-либо замечательных матчей.

Думаю, что прежде всего, мы не контролировали ход матча, так как позволили «Болонье» дважды сравнять счет после стандартов. Следует также отметить, что футболисты соперника сыграли хорошо и усложнили нам жизнь. Поэтому нам пришлось проявить характер, чтобы выиграть эту встречу.

«Болонья» выглядела очень мотивированной и доставила нам много больше сложностей, чем любая другая команда на «Сан-Паоло» в этом сезоне, - передает слова Анчелотти Football italia.

Добавим, что в следующем туре «Наполи» дома сыграет против «Лацио».

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