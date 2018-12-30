Александр Тарханов: Люблю русскую баню, именно такая у меня в деревне под Петушками

Футбол 30 декабря 2018 10:41 Источник: Sportbox.ru Автор: Спирин Дмитрий

Советник президента "Урала" и бывший главный тренер команды Александр Тарханов рассказал о своем давнем увлечении.

- Люблю русскую баню! Именно такая у меня в деревне под Петушками. Я её сначала три-четыре часа топлю, потом еще час-полтора настаиваю – и только затем иду париться. Точнее - даже не так. Сперва запускаю в баню жену и ее подруг, чтобы они первый слой пара сняли, а уж после них иду сам. После такой бани – целые сутки кости горячие!

В сауне – 80-90 градусов, больше уже перебор, не так приятно. А русская баня – совсем другое дело! Там почти нет железа, только створка у печки, когда открываешь ее и надо поддать жару. Пар, хоть и влажный, легкий, дышится хорошо!, - цитирует Тарханова Sportbox.ru.

Помимо "Урала", Александр Тарханов тренировал в высшем дивизионе российского футбола ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Терек", "Сатурн" и "Кубань".