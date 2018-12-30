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Футбол30 декабря 2018 11:10Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Юрий Семин: Когда в команде нет драк, игроки безразличны

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своем отношении к конфликтам в коллективе.

- Это хорошо, когда есть драки. Если драк нет, игроки безразличны. А когда драки, я люблю. Важно правильно к этому отнестись и после конфликтов разобраться в ситуации, которая им предшествовала. Помню, драка была на первом этапе - Хенти с кем-то. Конечно, он был необъективен, Хенти, тут даже вопросов нет. Драка была не в интересах дела, а наоборот, против. Так что драка драке рознь.

Но когда небезразличные люди - это мне очень нравится. Тогда мы не будем проигрывать. А если проиграли матч и люди домой разошлись сытые, довольные, получили зарплату - результата не будет. Сплачивается же команда нормальными человеческими отношениями и разговорами. Очень важно, чтобы в них было честное отношение к игроку, - цитирует Семина "Матч ТВ".

После 17 туров "Локомотив", будучи действующим чемпионом страны, занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ.

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