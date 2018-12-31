Защитник «Сан-Паулу», которым интересовался «Зенит», перешел во «Фламенго» - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 08:41Источник: ФК «Фламенго»Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Сан-Паулу», которым интересовался «Зенит», перешел во «Фламенго»

Центральный защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо перешел во «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Рио-де-Жанейро.

Контракт «Фламенго» с 25-летним бразильцем рассчитан до 2023 года. Детали трансфера не разглашаются.

За «Сан-Паулу» Кайо играл с 2011 года. В составе сборной Бразилии защитник стал олимпийским чемпионом 2016 года.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года Кайо мог перейти в «Зенита», но переход не состоялся. Клуб из Санкт-Петербурга интересовался им в ноябре 2018 года.

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