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Футбол31 декабря 2018 16:35Источник: Twitter.comАвтор: Гичунцев Артур

ЦСКА поздравил Думбия с днем рождения

Ивуариец выступал за красно-синих c 2010 по 2015 год.

Сегодня, 31 декабря, форварду лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия исполняется 31 год. Его бывший клуб, московский ЦСКА, не оставил это без внимания и оставил запись в Твиттере.

«Сегодня день рождения у бесподобного Сейду Думбия, забившего 95 голов за ЦСКА. С днём рождения, Сейду», – говорится в заявлении российского клуба.

Напомним, за 5 лет в ЦСКА Думбия провел 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 голевых передач.

#Футбол-Россия#рпл#фк цска#думбия сейду
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