ЦСКА поздравил Думбия с днем рождения

Футбол 31 декабря 2018 16:35 Источник: Twitter.com Автор: Гичунцев Артур

Ивуариец выступал за красно-синих c 2010 по 2015 год.

Сегодня, 31 декабря, форварду лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия исполняется 31 год. Его бывший клуб, московский ЦСКА, не оставил это без внимания и оставил запись в Твиттере.

«Сегодня день рождения у бесподобного Сейду Думбия, забившего 95 голов за ЦСКА. С днём рождения, Сейду», – говорится в заявлении российского клуба.

Напомним, за 5 лет в ЦСКА Думбия провел 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 голевых передач.