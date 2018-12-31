Левандовски планирует завершить карьеру в «Баварии» - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 17:22Источник: Sport BildАвтор: Гичунцев Артур

Левандовски планирует завершить карьеру в «Баварии»

Ранее сообщалось, что польский футболист хочет перебраться в мадридский "Реал".

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее.

"Вполне возможно, что я останусь в "Баварии" надолго. Я не собираюсь уходить. Мое сердце принадлежит этому клубу. Не буду скрывать, что планирую завершить карьеру здесь", – приводит слова Левандовски Sport Bild.

Напомним, поляк выступает за мюнхенский гранд c 2014 года.

В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 22 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 2021 года.

#бундеслига#фк бавария#левандовски роберт
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