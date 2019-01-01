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Футбол01 января 2019 18:23Источник: TuttosportАвтор: Гичунцев Артур

Иско и Хамес могут стать игроками «Ювентуса»

Об этом сообщает Tuttosport.

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам мадридского "Реала" – Хамесу Родригесу, а также Иско Аларкону.

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи в ближайшее время встретится с агентами полузащитников Жорже Мендешом и Джованни Бранчини и обсудит возможные трансферы.

Напомним, Хамес на данный момент выступает в составе "Баварии". Его переход состоялся на правах аренды. Что касается Иско, то испанец хочет покинуть "Реал" из-за непростых отношений с главным тренером Сантьяго Солари.

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