В УЕФА считают, что Ахметов и Чалов могут стать звездами футбола в 2019 году - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол01 января 2019 21:31Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Гичунцев Артур

В УЕФА считают, что Ахметов и Чалов могут стать звездами футбола в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба организации.

УЕФА представил список из пятидесяти молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2019 году и обрести статус звезд.

Отмечается, что среди прочих оказались два российских игрока – полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов. Оба представляют московский ЦСКА.

В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.

Также в топ-50 оказался грузинский полузащитник "Гента" Георгий Чакветадзе.

С полным списком игроков вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

#Футбол-Россия#рпл#фк цска#чалов федор#ахметов ильзат#уефа
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта