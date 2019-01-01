В УЕФА считают, что Ахметов и Чалов могут стать звездами футбола в 2019 году

Футбол 01 января 2019 21:31 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба организации.

УЕФА представил список из пятидесяти молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2019 году и обрести статус звезд.

Отмечается, что среди прочих оказались два российских игрока – полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов. Оба представляют московский ЦСКА.

В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.

Также в топ-50 оказался грузинский полузащитник "Гента" Георгий Чакветадзе.

С полным списком игроков вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.