«Монако» подписал 18-летнего форварда из ЮАР - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол02 января 2019 23:13Источник: ФК «Монако»Автор: Липкин Антон

«Монако» подписал 18-летнего форварда из ЮАР

Лайл Фостер подписал контракт до 2023 года.

«Монако» объявил о подписании контракта с форвардом Лайлом Фостером, ранее выступавший за «Орландо Пайрэтс».

Соглашение 18-летнего южноафриканца с монегасками рассчитано до июня 2023 года. Первое время Фостер будет тренироваться с резервной командой «Монако».

В нынешнем сезоне форвард дебютировал в сильнейшем дивизионе чемпионата ЮАР и в девяти матчах за «пиратов» забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также Фостер выходил на поле в двух матчах Кубка страны.

В составе молодежной сборной ЮАР Фостер стал победителем чемпионата южноафриканских стран.

Напомним, после 18 туров лиги 1 «Монако» набрал 13 очков и занимает предпоследнее место.

#лига 1#фк монако#фостер лайл#чемпионат юар по футболу#фк орландо пайрэтс#Свершившиеся трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта