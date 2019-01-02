«Монако» подписал 18-летнего форварда из ЮАР

Лайл Фостер подписал контракт до 2023 года.
«Монако» объявил о подписании контракта с форвардом Лайлом Фостером, ранее выступавший за «Орландо Пайрэтс».
Соглашение 18-летнего южноафриканца с монегасками рассчитано до июня 2023 года. Первое время Фостер будет тренироваться с резервной командой «Монако».
☠ Lyle Foster moves to @AS_Monaco— Orlando Pirates FC (@orlandopirates) 2 января 2019 г.
🖥 https://t.co/D07eHVQVVa
⚫⚪🔴⭐#OnceAlways pic.twitter.com/pNq1Nvf1EZ
В нынешнем сезоне форвард дебютировал в сильнейшем дивизионе чемпионата ЮАР и в девяти матчах за «пиратов» забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также Фостер выходил на поле в двух матчах Кубка страны.
В составе молодежной сборной ЮАР Фостер стал победителем чемпионата южноафриканских стран.
Напомним, после 18 туров лиги 1 «Монако» набрал 13 очков и занимает предпоследнее место.