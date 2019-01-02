«Монако» подписал 18-летнего форварда из ЮАР

Футбол 02 января 2019 23:13 Источник: ФК «Монако» Автор: Липкин Антон

Лайл Фостер подписал контракт до 2023 года.

«Монако» объявил о подписании контракта с форвардом Лайлом Фостером, ранее выступавший за «Орландо Пайрэтс».

Соглашение 18-летнего южноафриканца с монегасками рассчитано до июня 2023 года. Первое время Фостер будет тренироваться с резервной командой «Монако».

В нынешнем сезоне форвард дебютировал в сильнейшем дивизионе чемпионата ЮАР и в девяти матчах за «пиратов» забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также Фостер выходил на поле в двух матчах Кубка страны.

В составе молодежной сборной ЮАР Фостер стал победителем чемпионата южноафриканских стран.

Напомним, после 18 туров лиги 1 «Монако» набрал 13 очков и занимает предпоследнее место.