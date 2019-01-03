L’Equipe включил Акинфеева в десятку лучших вратарей 2018 года - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 00:24Источник: L'EquipeАвтор: Липкин Антон

L’Equipe включил Акинфеева в десятку лучших вратарей 2018 года

Голкипера отметили за игру на чемпионате мира и две победы над «Реалом».

Голкипер ЦСКА и бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей мира по версии французского издания LEquipe.

32-летнего Акинфеева отметили за великолепную игру на домашнем чемпионате мира, особенно – за матч 1/8 финала с Испанией (1:1, по пенальти – 4:3), а также за две сухие победы над «Реалом» (1:0, 3:0) в Лиге чемпионов.

Также в десятку лучших вратарей года LEquipe включил бразильца Алиссона («Рома» / «Ливерпуль»), итальянца Джанлуиджи Буффона («Ювентус» / «ПСЖ»), бельгийца Тибо Куртуа («Челси» / «Реал»), испанца Кепу Аррисабалагу («Атлетик» / «Челси»), француза Уго Льориса («Тоттенхэм»), костариканца Кейлора Наваса («Реал»), словенца Яна Облака («Атлетико»), англичанина Джордана Пикфорда («Эвертон») и немца Марка-Андре тер Штегена («Барселона»).

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