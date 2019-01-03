L’Equipe включил Акинфеева в десятку лучших вратарей 2018 года

Футбол 03 января 2019 00:24 Источник: L'Equipe Автор: Липкин Антон

Голкипера отметили за игру на чемпионате мира и две победы над «Реалом».

Голкипер ЦСКА и бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей мира по версии французского издания L’Equipe.

32-летнего Акинфеева отметили за великолепную игру на домашнем чемпионате мира, особенно – за матч 1/8 финала с Испанией (1:1, по пенальти – 4:3), а также за две сухие победы над «Реалом» (1:0, 3:0) в Лиге чемпионов.

Также в десятку лучших вратарей года L’Equipe включил бразильца Алиссона («Рома» / «Ливерпуль»), итальянца Джанлуиджи Буффона («Ювентус» / «ПСЖ»), бельгийца Тибо Куртуа («Челси» / «Реал»), испанца Кепу Аррисабалагу («Атлетик» / «Челси»), француза Уго Льориса («Тоттенхэм»), костариканца Кейлора Наваса («Реал»), словенца Яна Облака («Атлетико»), англичанина Джордана Пикфорда («Эвертон») и немца Марка-Андре тер Штегена («Барселона»).