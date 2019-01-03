«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл», одержав четвертую победу при Сульшере - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 00:56Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл», одержав четвертую победу при Сульшере

Голы забили Лукаку и Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ньюкасла» (2:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

На 64-й минуте бельгиец Ромелу Лукаку открыл счет, забив свой восьмой гол в чемпионате, а за десять минут до окончания матча форвард Маркус Рэшфорд удвоил преимущество гостей.

Таким образом, манкунианцы одержали четвертую победы подряд после назначения временным главным тренером норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на три очка.

Теперь 5 января команда сыграет дома с «Редингом» в Кубке Англии, а 13 января – в гостях с «Тоттенхэмом» в 22-м туре чемпионата.

В еще одном матче «Борнмут» и «Уотфорд» забили друг другу по три гола еще в первом тайме. В составе «шершней» дубль сделал форвард Трой Дини.

АПЛ
21-й тур

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 64. Рэшфорд, 80.

«Борнмут» – «Уотфорд» – 3:3 (3:3)
Голы: Аке, 34. Уилсон, 37. Фрэйзер, 40 – Дини, 14, 27. Сема, 38.

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