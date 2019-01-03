Маурицио Сарри: 80 метров мы играли хорошо, а в последние 20 – возникали трудности - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 02:00Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Маурицио Сарри: 80 метров мы играли хорошо, а в последние 20 – возникали трудности

«Челси» не смог дома обыграть «Саутгемптон».

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Мы играли хорошо 80 метров, на в последние 20 метров перед воротами соперника у нас возникали трудности, – приводит BBC слова итальянца. – У нас было четыре или пять голевых моментов, но иногда для того, чтобы их стало много, нужно забить первый гол.

Мы не очень хорошо двигали мяч – в этом нужно прибавлять. Мы играли без такого важного игрока, как Педро, а Виллиан покинул поле после 30 минут. Не было в составе Хадсона-Одои. В итоге в запасе остался только один атакующий игрок – Лофтус, который сейчас не в форме из-за проблем со спиной».

«Челси» остается на четвертом месте в турнирной таблице, но по итогам тура отрыв от идущего пятым «Арсенала» сократился до трех очков.

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