Маурицио Сарри: 80 метров мы играли хорошо, а в последние 20 – возникали трудности

Футбол 03 января 2019 02:00 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Челси» не смог дома обыграть «Саутгемптон».

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Мы играли хорошо 80 метров, на в последние 20 метров перед воротами соперника у нас возникали трудности, – приводит BBC слова итальянца. – У нас было четыре или пять голевых моментов, но иногда для того, чтобы их стало много, нужно забить первый гол.

Мы не очень хорошо двигали мяч – в этом нужно прибавлять. Мы играли без такого важного игрока, как Педро, а Виллиан покинул поле после 30 минут. Не было в составе Хадсона-Одои. В итоге в запасе остался только один атакующий игрок – Лофтус, который сейчас не в форме из-за проблем со спиной».

«Челси» остается на четвертом месте в турнирной таблице, но по итогам тура отрыв от идущего пятым «Арсенала» сократился до трех очков.