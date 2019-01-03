Хосеп Гвардиола: Игрокам «Ливерпуля» будет тяжело, они не выигрывали чемпионат 29 лет

Футбол 03 января 2019 14:05 Источник: The Telegraph

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Ливерпулю» будет психологически тяжело победить в чемпионате Англии.

- Я могу понять чувства игроков «Ливерпуля». После 29 лет без побед в чемпионате Англии они должны взять титул, и я понимаю эти чувства. Я сказал своим игрокам - им тяжело будет с этим справиться. Вот почему для нас важно продолжать оставаться рядом с ними в турнирной таблице как можно дольше.

Мы должны взять на себя ответственность бороться с ними до конца. Я знаю, что произошло с «Челси» и «Лестером» после того, как они выиграли чемпионат - следующий сезон был трудным для них. Нам удалось избежать подобного, у нас много очков и мы продолжаем борьбу, но у нас невероятно сложные соперники. Нас ожидает еще много матчей в АПЛ, думаю, что все еще будут терять очки. даже «Ливерпуль». Каждая игра будет сложной. Посмотрим, как будет складываться ситуация в дальнейшем, - передает слова Гвардиолы The Telegraph.

Напомним, что после 20 туров чемпионата Англии «Ливерпуль», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 47 баллов, занимает третье место. В 21-м туре соперники встретятся между собой. Встреча состоится сегодня, 3 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 23:00 по московскому времени.