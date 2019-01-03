Нико Ковач: На сборах в Дохе хотим отшлифовать многие элементы - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 19:37Источник: ФК «Бавария»

Нико Ковач: На сборах в Дохе хотим отшлифовать многие элементы

«Бавария» 4 января отправится на тренировочный сбор в Доху.

- На время отпуска каждый футболист получил план индивидуальной подготовки. В Дохе им не придется начинать с нуля, так как все уже получили определенные нагрузки.

В Дохе мы хотим отшлифовать многие элементы: фитнес, технико-тактические моменты. Мы должны подготовиться к нашему следующему сопернику - в игре с «Хоффенхаймом» мы хотим непременно набрать очки, - приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

Добавим, что 18 января «Бавария» на своем поле примет «Хоффенхайм» в рамках 18-го тура чемпионата Германии.

#фк бавария#ковач нико#бундеслига
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