Нико Ковач: На сборах в Дохе хотим отшлифовать многие элементы

Футбол 03 января 2019 19:37 Источник: ФК «Бавария»

«Бавария» 4 января отправится на тренировочный сбор в Доху.

- На время отпуска каждый футболист получил план индивидуальной подготовки. В Дохе им не придется начинать с нуля, так как все уже получили определенные нагрузки.

В Дохе мы хотим отшлифовать многие элементы: фитнес, технико-тактические моменты. Мы должны подготовиться к нашему следующему сопернику - в игре с «Хоффенхаймом» мы хотим непременно набрать очки, - приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

Добавим, что 18 января «Бавария» на своем поле примет «Хоффенхайм» в рамках 18-го тура чемпионата Германии.