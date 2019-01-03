Вадим Васильев: Налдо – защитник с опытом, который заработал имя, играя на самом высоком уровне

Футбол 03 января 2019 20:07 Источник: ФК «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев – о переходе в стан монегасков защитника «Шальке» Налдо.

– Мы рады приветствовать Налдо, это защитник с большим опытом, который заработал себе имя, играя на самом высоком уровне, он также известен за свои лидерские качества.

Мы уверены, что этот игрок станет важным фактором, подтверждающим наше желание усилить команду в кратчайшие сроки, – приводит слова Васильева официальный сайт «Монако».

Напомним, в текущем сезоне Налдо принял участие в 13 матчах за «Шальке» во всех турнирах. Всего на его счету в бундеслиге 358 матчей, 46 голов и 17 результативных передач.