Вадим Васильев: Налдо – защитник с опытом, который заработал имя, играя на самом высоком уровне - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 20:07Источник: ФК «Монако»

Вадим Васильев: Налдо – защитник с опытом, который заработал имя, играя на самом высоком уровне

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев – о переходе в стан монегасков защитника «Шальке» Налдо.

– Мы рады приветствовать Налдо, это защитник с большим опытом, который заработал себе имя, играя на самом высоком уровне, он также известен за свои лидерские качества.

Мы уверены, что этот игрок станет важным фактором, подтверждающим наше желание усилить команду в кратчайшие сроки, – приводит слова Васильева официальный сайт «Монако».

Напомним, в текущем сезоне Налдо принял участие в 13 матчах за «Шальке» во всех турнирах. Всего на его счету в бундеслиге 358 матчей, 46 голов и 17 результативных передач.

#лига 1#фк монако#васильев вадим#налдо
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