Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в «Инстаграм» - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 22:41Источник: «Советский спорт»

Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в «Инстаграм»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, который набрал 150 миллионов подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

Больше подписчиков только у официального аккаунта «Инстаграма» – 273 миллиона.

Второе место по популярности в Instagram занимает певица Селена Гомес – 144,5 млн подписчиков, третье – Ариана Гранде – 141,3 млн подписчиков.

Напомним, летом 2018 года Роналду за 117 миллионов евро перешел из «Реала» в «Ювентус». В текущем сезоне КриРо в составе «старой синьоры» принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.

#серия а#фк ювентус#роналду криштиану
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