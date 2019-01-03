Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в «Инстаграм»

Футбол 03 января 2019 22:41 Источник: «Советский спорт»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, который набрал 150 миллионов подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

Больше подписчиков только у официального аккаунта «Инстаграма» – 273 миллиона.

Второе место по популярности в Instagram занимает певица Селена Гомес – 144,5 млн подписчиков, третье – Ариана Гранде – 141,3 млн подписчиков.

Напомним, летом 2018 года Роналду за 117 миллионов евро перешел из «Реала» в «Ювентус». В текущем сезоне КриРо в составе «старой синьоры» принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.