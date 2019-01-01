Насри стал игроком «Вест Хэма», подписав контракт до конца сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол01 января 2019 23:30Источник: ФК «Вест Хэм»

Насри стал игроком «Вест Хэма», подписав контракт до конца сезона

Полузащитник Самир Насри стал игроком лондонского «Вест Хэма», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

31-летний француз подписал соглашение с лондонским клубом, рассчитанное до конца текущего сезона с возможностью продления. В «Вест Хэме» Насри будет выступать под 18 номером.

Напомним, последним клубом Насри был турецкий «Антальяспор», в составе которого он принял участие в восьми играх.

На счету Самира 215 матчей в АПЛ, в которых он забил 36 мячей и отдал 42 результативных передачи.

#апл#фк вест хэм#насри самир#Свершившиеся трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта