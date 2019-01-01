Насри стал игроком «Вест Хэма», подписав контракт до конца сезона

Полузащитник Самир Насри стал игроком лондонского «Вест Хэма», сообщает официальный сайт «молотобойцев».
31-летний француз подписал соглашение с лондонским клубом, рассчитанное до конца текущего сезона с возможностью продления. В «Вест Хэме» Насри будет выступать под 18 номером.
First game of 2019... COME ON YOU IRONS!! pic.twitter.com/xXsyYeguoq— West Ham United (@WestHamUtd) 2 января 2019 г.
Напомним, последним клубом Насри был турецкий «Антальяспор», в составе которого он принял участие в восьми играх.
На счету Самира 215 матчей в АПЛ, в которых он забил 36 мячей и отдал 42 результативных передачи.