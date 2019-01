Насри стал игроком «Вест Хэма», подписав контракт до конца сезона

Полузащитник Самир Насри стал игроком лондонского «Вест Хэма», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

31-летний француз подписал соглашение с лондонским клубом, рассчитанное до конца текущего сезона с возможностью продления. В «Вест Хэме» Насри будет выступать под 18 номером.

First game of 2019... COME ON YOU IRONS!! pic.twitter.com/xXsyYeguoq