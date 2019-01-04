«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне

Футбол 04 января 2019 00:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В матче 21-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на поле стадиона «Этихад» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Серхио Агуэро (40-я минута) и Лерой Сане (72), а у гостей единственный мяч забил Роберто Фирмино (64).

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ и с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» расположился на второй строчке, имея в активе 50 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 14 января на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», а команда Юргена Клоппа двумя днями ранее встретится с «Брайтоном».

АПЛ

21-й тур

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 2:1 (1:0)

Голы: Агуэро, 40; Сане, 72 – Фирмино, 64

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани (Отаменди, 88), Данило, Стоунз, Лапорт (Уокер, 86), Сильва (Гюндоган, 65), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро.

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 57), Мане (Шакири, 77), Салах, Фирмино.

Предупреждения: Компани, 31; Лапорт, 45; Силва, 89; Эдерсон, 90+5 – Ловрен, 20; Вейналдум, 38