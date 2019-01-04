Хосеп Гвардиола: Мы понимали, что матч с «Ливерпулем» как финал

Футбол 04 января 2019 08:43 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в чемпионате.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 21-го тура премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

«Я горжусь командой, – приводит BBC слова испанца. – Но не только сегодня. Да, у нас было два поражения за четыре дня, но нельзя забывать, что сделали игроки в предыдущие 16 месяцев. Мы понимали, что этот матч как финальный. Если мы проигрываем, борьба почти завершится.

Вся заслуга принадлежит этим невероятным игрокам. Именно так нам нужно играть в Лиге чемпионов. Мы не боялись, у нас не было страха, и мы много прессинговали.

«Ливерпуль» остается лидером. Они впереди на четыре очка, но мы сократили отставание. Мы знали, что если победим – будем бороться за чемпионство, если проиграем – все завершится.

Не помню, чтобы когда-либо борьба была такой плотной. На победу в чемпионате очень много реальных претендентов. Каждый матч – как финал».

Напомним, голы в ворота «красных», потерпевших первое поражение в чемпионате, забили аргентинец Серхио Агуэро и немец Лерой Сане.

«Манчестер Сити» вернулся на второе место и отстает от «Ливерпуля» на четыре очка.