Сантьяго Солари: Победа была в наших руках, мы должны были снимать все вопросы - Советский спорт
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Футбол04 января 2019 10:31Источник: ASАвтор: Липкин Антон

Сантьяго Солари: Победа была в наших руках, мы должны были снимать все вопросы

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом».

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (2:2) в перенесенном матче 17-го тура примеры на «Эстадио де ла Серамика».

«Не думаю, что проблема заключалась в том, что мы не контролировали игру, – приводит AS слова аргентинца. – Другое дело, что мы не создавали угроз воротам соперника.

У нас было два отличных момента, чтобы забить третий гол – у Лукаса Васкеса и Марсело. В нашем составе есть игроки, которые дают результат, как например Бэйл, но ему пришлось покинуть поле. Победа была в наших руках, и мы должны были снимать все вопросы.

Игра Иско? Он был очень хорош. Я очень доволен его игрой, он провел отличный второй тайм».

Напомним, «Вильярреал» ушел от поражения благодаря второму в матче голу полузащитника Санти Касорлы на 82-й минуте.

«Реал» упустил шанс догнать «Севилью» и занимает четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.

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