Джорджиньо Вейналдум: Мы были бы рады ничьей с «Манчестер Сити»

Футбол 04 января 2019 10:55 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в чемпионате.

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал матч 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2) на «Этихад Стэдиум».

«Думаю, это был хороший матч, – приводит BBC слова 28-летнего голландца. – Начало у нас не задалось. В первом тайме «Сити» играл лучше, и все равно у нас были шансы, но нам не повезло.

После перерыва мы прибавили, создали больше моментов и забили. В других же ситуациях нам снова не везло. А в одной атаке мы неудачно сыграли в обороне и пропустили.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – две команды, которые вынуждают соперника ошибаться. И мы, и они допускали потери мяча. Это была игра, в которой могло произойти все, что угодно. В итоге мы проиграли и расстроены этим. Но нам нужно сохранять уверенность.

Не могу сказать, что это удар для нас. Всегда расстраиваешься после поражений, особенно когда сравниваешь счет и создаешь еще моменты. Мы были бы рады, если бы игра закончилась вничью. Но мы по-прежнему впереди на четыре очка».

Напомним, поражение от «Манчестер Сити» стало первым для «Ливерпуля» в нынешнем чемпионате. «Красные» продолжают лидировать в турнирной таблице, но теперь опережают «горожан» на четыре очка.