«Бенфика» отправила в отставку Руя Виторию

Футбол 04 января 2019 12:24 Источник: ФК «Бенфика» Автор: Липкин Антон

Тренер работал в клубе с июня 2015 года.

«Бенфика» объявила об отставке главного тренера Руя Витории. Как сообщает официальный сайт «орлов», клуб договорился с 48-летним специалистом о немедленном разрыве контракта.

В среду «Бенфика» потерпела поражение от «Портимоненсе» (0:2) в 15-м туре национального чемпионата и опустилась на четвертое место.

В ближайшем матче командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Бруно Лаге.

Руй Витория возглавил «Бенфику» в июне 2015 года. Под его руководством клуб завоевал шесть титулов: выиграл два чемпионата Португалии (2016, 2017), два Суперкубка страны (2016, 2017), а также Кубок Португалии (2017) и Кубок лиги (2016).