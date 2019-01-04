Олег Романцев: Первый день в «Спартаке» было ужасное напряжение

Футбол 04 января 2019 13:01 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о своем первом дне в российском клубе.

- Было ужасное напряжение, можно даже сказать, угрюмость. Говорил себе: "Ну, куда ты приехал, было же все хорошо, родные люди. Капитан команды, солнце, тепло". А тут я приехал ночью, на улице темно, никого нет. Позже уже подъехали Иван Варламов, Валерий Гладилин. Была ужасная дрожь, даже не могу передать те эмоции, но дрожь была ровно до той секунды, как вышел на поле. Тот же мяч, та же трава, чувствую, что я далеко не худший, а возможно, и один из лучших, - рассказал Романцев в интервью агентству ТАСС.

В качестве тренера Олег Романцев 8 раз приводил "Спартак" к золотым медалям национального первенства.