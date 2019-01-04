«Тоттенхэм» воспользовался опцией о продлении контракта с Алдервейрелдом

Футбол 04 января 2019 13:02 Источник: ФК «Тоттенхэм» Автор: Липкин Антон

Бельгиец остается со «шпорами» до 2020 года.

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте сообщил о том, что воспользовался пунктом в контракте с защитником Тоби Алдервейрелдом о его продлении до 2020 года.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 января 2019 г.

29-летний бельгиец выступает за «шпор» с 2015 года и за это время провел за клуб 135 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи.

Ранее Алдервейрелд выступал за «Аякс», «Атлетико» и «Саутгемптон». В составе сборной Бельгии на его счету 88 матчей и три гола.

В контракте защитника теперь действует опция о сумме отступных в размере 25 миллионов фунтов. При этом клуб, желающий приобрести игрока, должен это сделать как минимум за 14 дней до закрытия трансферного окна.