«Тоттенхэм» воспользовался опцией о продлении контракта с Алдервейрелдом - Советский спорт
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Футбол04 января 2019 13:02Источник: ФК «Тоттенхэм»Автор: Липкин Антон

«Тоттенхэм» воспользовался опцией о продлении контракта с Алдервейрелдом

Бельгиец остается со «шпорами» до 2020 года.

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте сообщил о том, что воспользовался пунктом в контракте с защитником Тоби Алдервейрелдом о его продлении до 2020 года.

29-летний бельгиец выступает за «шпор» с 2015 года и за это время провел за клуб 135 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи.

Ранее Алдервейрелд выступал за «Аякс», «Атлетико» и «Саутгемптон». В составе сборной Бельгии на его счету 88 матчей и три гола.

В контракте защитника теперь действует опция о сумме отступных в размере 25 миллионов фунтов. При этом клуб, желающий приобрести игрока, должен это сделать как минимум за 14 дней до закрытия трансферного окна.

#апл#фк тоттенхэм#алдервейрелд тоби
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