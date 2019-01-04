«Тоттенхэм» воспользовался опцией о продлении контракта с Алдервейрелдом

Бельгиец остается со «шпорами» до 2020 года.
«Тоттенхэм» на своем официальном сайте сообщил о том, что воспользовался пунктом в контракте с защитником Тоби Алдервейрелдом о его продлении до 2020 года.
The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 января 2019 г.
29-летний бельгиец выступает за «шпор» с 2015 года и за это время провел за клуб 135 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи.
Ранее Алдервейрелд выступал за «Аякс», «Атлетико» и «Саутгемптон». В составе сборной Бельгии на его счету 88 матчей и три гола.
В контракте защитника теперь действует опция о сумме отступных в размере 25 миллионов фунтов. При этом клуб, желающий приобрести игрока, должен это сделать как минимум за 14 дней до закрытия трансферного окна.