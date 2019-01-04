Олег Романцев: К натурализации игроков отношусь отрицательно, у нас своя страна и миллионы талантов

Футбол 04 января 2019 13:10 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев рассказал о своем отношении к натурализации футболистов.

- У меня никогда не было проблем во взаимоотношениях с футболистами. Мне абсолютно безразличны были их вероисповедание и цвет кожи. Для меня был либо хороший футболист, либо нет. Но почему мы сравниваем великую Россию со Швейцарией или Албанией? У нас своя страна и миллионы талантов. Просто их нужно искать, а не заниматься натурализацией. Натурализация - это самый легкий путь, а растить своих футболистов сложнее: нужно тратить время, проявлять заботу, делать вложения. Именно поэтому есть проблема с открытием школ, ведь проще натурализовать одного, чем открыть новую школу. И все же лучше воспитывать своих игроков, а не натурализовать.

Когда мы натурализовываем футболистов, то расписываемся в собственном бессилии. Это значит, то, что мы не можем растить и воспитывать собственных игроков, - цитирует Романцева агентство ТАСС.

Олег Романцев тренировал сборную России в 1994 - 1996 и 1998 - 2002 годах.