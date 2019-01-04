Олег Романцев: В деле Кокорина и Мамаева происходит что-то показное. Отправьте их подметать улицы

Футбол 04 января 2019 13:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал уголовное дело с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

- На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении. Ну, пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям. В советское время - это 15 суток, не больше, а сейчас - тюрьма. Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать, - снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положенные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть, - рассказал Романцев в интервью агентству ТАСС.

Напомним, оба игрока были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы объединены в одно производство и переданы на расследование в главное управление ведомства.