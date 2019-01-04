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Футбол04 января 2019 19:50Источник: «Р-Спорт»

Фернандеш не ведет переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш не ведет переговоры о продлении контракта с московской командой, об этом сообщил агент хавбека Паулу Барбоза.

«Могу сказать, что Мануэл Фернандеш выполнит свой контракт перед «Локомотивом» до конца. С клубом о продлении соглашения переговоры не ведутся.

Что касается интереса со стороны других клубов, конечно, он есть, но говорить об этом сейчас нет смысла», - приводит слова Барбозы «Р-Спорт».

Напомним, контракт 32-летнего португальца с железнодорожниками истекает в конце текущего сезона. Фернандеш в составе «Локомотива» в текущем сезоне принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.

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