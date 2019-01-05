Марадону выписали из больницы

Футбол 05 января 2019 10:56 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Аргентинец был госпитализирован в связи с кровотечением в желудке.

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона выписан из больницы, куда был госпитализирован в связи с кровотечением в желудке, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telam.

Проблема у 58-летнего аргентинца, который пропустил первые четыре дня предсезонной подготовки команды, была выявлена после медицинского осмотра.

Напомним, в пятницу агент Марадоны сообщил, что тренер останется в «Дорадосе» и будет работать в клубе до конца сезона.

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре. В первой части сезона команда заняла седьмое место в апертуре. Контракт специалиста рассчитан до июня 2019 года.