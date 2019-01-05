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Футбол05 января 2019 12:07Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Источник: Абель Эрнандес останется в ЦСКА до конца нынешнего сезона

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес продолжит карьеру в московском клубе до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

ЦСКА и 28-летнему уругвайцу удалось договориться о продолжении сотрудничества. По окончании сезона соглашение снова будет пересмотрено.

Напомним, Эрнандес перешел в армейский клуб летом 2018 года, подписав контракт на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы контракт можно разорвать или пересмотреть условия.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел за ЦСКА восемь матчей в РПЛ, забив два мяча.

#эрнандес абель#фк цска#рпл#Футбол-Россия
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