Источник: Абель Эрнандес останется в ЦСКА до конца нынешнего сезона

Футбол 05 января 2019 12:07 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес продолжит карьеру в московском клубе до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

ЦСКА и 28-летнему уругвайцу удалось договориться о продолжении сотрудничества. По окончании сезона соглашение снова будет пересмотрено.

Напомним, Эрнандес перешел в армейский клуб летом 2018 года, подписав контракт на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы контракт можно разорвать или пересмотреть условия.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел за ЦСКА восемь матчей в РПЛ, забив два мяча.