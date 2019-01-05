Анатолий Мещеряков: Знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?

Футбол 05 января 2019 13:07 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном выкупе контракта полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«Мы не обсуждаем конкретных игроков. Будет время – будет пища. Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?» - приводит слова Мещерякова «Известия».

Напомним, что Крыховяк принадлежит «ПСЖ» и играет за «Локомотив» на правах аренды. Сумма выкупа польского футболиста составляет около 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Крыховяк провел за «Локомотив» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.