Анатолий Мещеряков: Знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка? - Советский спорт
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Футбол05 января 2019 13:07Источник: «Известия»Автор: Сметанникова Дарья

Анатолий Мещеряков: Знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном выкупе контракта полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«Мы не обсуждаем конкретных игроков. Будет время – будет пища. Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?» - приводит слова Мещерякова «Известия».

Напомним, что Крыховяк принадлежит «ПСЖ» и играет за «Локомотив» на правах аренды. Сумма выкупа польского футболиста составляет около 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Крыховяк провел за «Локомотив» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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